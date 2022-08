Fermatevi o sarà una catastrofe Ancora bombe su Zaporizhzhia | se la centrale esplode

(Di giovedì 11 agosto 2022) Lanucleare diresta al centro dell'attenzione del conflitto ucraino, e non solo. Un incidente all'impianto più grande d'Europa infatti avrebbe conseguenze che vanno ben oltre l'area di guerra. Nel pomeriggio un nuovo raid ha colpito il sito con l'ormai usuale rimpallo di responsabilità fra Kiev e Mosca. Secondo Energoatom, l'azienda pubblica ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel territorio, i russi avrebbero bombardato nella zona "vicina" all'area radioattiva. Per i filorussi, che ribadiscono la loro disponibilità a ospitare la visita degli ispettori dell'Aiea, a bombardare l'area sarebbero state invece le forze di Kiev. Una situazione molto tesa tanto da spingere il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, all'ennesimo appello bipartisan a creare un perimetro di sicurezza ...

