F1 | Hamilton | ' divieto di indossare gioielli alla guida è stato deciso contro di me'

Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Lewis Hamilton torna a parlare delle nuove indicazioni varate in Formula 1 sul tema della sicurezza. Tra queste direttive (entrate in vigore nel GP di Miami dello scorso maggio) c'è anche il divieto di usare orologi e gioielli alla guida, oltre all'obbligo di indossare biancheria intima ignifuga sotto la tuta. Il britannico è in disaccordo con queste norme e non perde occasione per ribadirlo: "La gente ama avere potere e farlo valere. È chiaro che fosse una cosa contro di me, sono l'unico che indossa i gioielli. E, in conferenza stampa a Miami, sono andato appositamente in sala con tutti i gioielli che avevo". Proprio in occasione di quella conferenza, ...

