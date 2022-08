Elezioni, dai leader del centrodestra via libera al programma (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I leader dei partiti che compongono il centrodestra hanno condiviso e dato il via libera al programma di governo che la coalizione realizzerà dopo le Elezioni del 25 settembre quando, finalmente, l'Italia potrà avere un governo coeso e capace di dare al Paese delle risposte concrete. Un programma che si articola in 15 punti, serio e realizzabile, incentrato sulla tutela dell'interesse nazionale e della Patria, sulla crescita economica e sulla difesa del potere d'acquisto delle famiglie”. E' quanto si legge in una nota congiunta dei leader dei partiti del centrodestra.“Nel documento, elaborato nelle scorse settimane da un tavolo tecnico composto dai delegati di tutte le forze del centrodestra, vengono ribaditi i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Idei partiti che compongono ilhanno condiviso e dato il viaaldi governo che la coalizione realizzerà dopo ledel 25 settembre quando, finalmente, l'Italia potrà avere un governo coeso e capace di dare al Paese delle risposte concrete. Unche si articola in 15 punti, serio e realizzabile, incentrato sulla tutela dell'interesse nazionale e della Patria, sulla crescita economica e sulla difesa del potere d'acquisto delle famiglie”. E' quanto si legge in una nota congiunta deidei partiti del.“Nel documento, elaborato nelle scorse settimane da un tavolo tecnico composto dai delegati di tutte le forze del, vengono ribaditi i ...

