Chris Evans condivide le adorabili foto di Dodger in versione The Gray Man

Una delle maglie indossate da Chris Evans in The Gray Man è stata indossata anche dall'adorabile Dodger, ecco le foto. Chris Evans ha regalato ai suoi fan delle adorabili foto del suo amico Dodger in versione The Gray Man. Non è la prima volta che la star "veste" il suo cane ispirandosi ai film in cui recita: nel 2019 lo aveva infatti mostrato in stile Cena con delitto. I nuovi scatti con protagonista Dodger sono accompagnati da una didascalia in cui Chris Evans dichiara: "Mentre giravamo The Gray Man i costumisti hanno, per sbaglio, rimpicciolito una delle maglie di Lloyd. L'ho ovviamente tenuta per un motivo".

