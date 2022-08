Gazzetta_it : Ceccon, prenditi l'oro di Roma. Lui: 'Mi manca ancora la gara perfetta' #Roma2022 -

I capelli e la barba sono lunghi, ma Thomas Ceccon li taglierà come i baffi di quel record mondiale nei 100 dorso a Budapest che non dimenticherà più. Poi, via. Ora deve trovare un altro rituale prima di diventare uno dei re di Roma del nuoto ... Ceccon, prenditi l'oro di Roma. Lui: "Mi manca ancora la gara perfetta"