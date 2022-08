“Bevo il sangue giovane di mio marito”. L’ex di Briatore choc: “Mi aiuta a non invecchiare” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Come faccio a mantenermi giovane? Bevo il sangue di mio marito”; così, nel corso di un’intervista ha parlato la modella elvetica (ed ex di Flavio Briatore) Heidi Klum. Lo ha confessato durante una chiacchierata con Daily Pop. “Succhio il suo sangue giovane, è quello che sto facendo”, ha risposto la 49enne quando le è stato chiesto come fa a rimanere giovane, riferendosi al marito di 32 anni. “Come un vampiro.” Una risposta alquanto macabra che ha lasciato tutti a bocca aperta. I fan tra il disgustato e il divertito si sono immaginati la scena che vede protagonista il povero Tom Kaultiz, suo marito. Anche se è chiaro che Heidi sta scherzando sul bere il sangue di suo marito – ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) “Come faccio a mantenermiildi mio”; così, nel corso di un’intervista ha parlato la modella elvetica (ed ex di Flavio) Heidi Klum. Lo ha confessato durante una chiacchierata con Daily Pop. “Succhio il suo, è quello che sto facendo”, ha risposto la 49enne quando le è stato chiesto come fa a rimanere, riferendosi aldi 32 anni. “Come un vampiro.” Una risposta alquanto macabra che ha lasciato tutti a bocca aperta. I fan tra il disgustato e il divertito si sono immaginati la scena che vede protagonista il povero Tom Kaultiz, suo. Anche se è chiaro che Heidi sta scherzando sul bere ildi suo– ...

