Benzema sempre più nella storia del Real | trofeo e tre record battuti

(Di giovedì 11 agosto 2022) Karimnon è stato il protagonista assolutogara di Supercoppa contro l'Eintracht, anche se il suo gol è stato determinante per battere ...

GoalItalia : Sempre più nella leggenda Blanca: Karim #Benzema supera anche il totem Raúl e diventa il secondo miglior marcatore… - voceditalia : #Supercoppa: il Real è sempre “el Rey” d’Europa. Eintracht battuto 2-0, Benzema a segno e verso il Pallone d'oro.… - Cucciolina96251 : RT @JosefSparrow: Poco da fare, vince sempre il #RealMadrid e segna sempre #Benzema - laoprovv : Sempre bene ricordare che Higuain alla stessa età di Benzema vende kebab a miami e quando Benzema vinceva 4 Champio… - BioDomenik : @Benzema @realmadrid Karim ma non ti rompi il cazzo a giocare sempre con quella maglietta bianca? ma un paio di strisce nere no? #Juventus -

Karimnon è stato il protagonista assoluto nella gara di Supercoppa contro l'Eintracht, anche se il suo gol è stato determinante per battere ...Un poker che lo rende il più titolato allenatore didel trofeo che apre ogni stagione ... quel Karimche riprende da dove aveva lasciato, e cioè segnando gol importanti. Gran parte del ...Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la vittoria della Supercoppa europea di ieri sera del Real Madrid allenato dal tecnico italiano. Mi rendo conto c ...Nel week end al via il campionato spagnolo. La squadra di Ancelotti difende il titolo conquistato la scorsa stagione, i blaugrana vogliono dimenticare ...