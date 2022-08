Bayern Monaco: Nkunku per il futuro, ma serve spazio (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Bayern Monaco pensa già al mercato del futuro: l’obiettivo per la prossima estate è Nkunku, ma prima dovrà partire un big Il Bayern Monaco ha chiuso questa sessioni di mercato con dei grandi colpi, come Manè e de Ligt, ma già pensa alla prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sport1, il club bavarese ha pronto per la prossima estate il colpo Christophe Nkunku, dal RB Lipsia. Prima però, sarà necessario l’uscita di un big. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilpensa già al mercato del: l’obiettivo per la prossima estate è, ma prima dovrà partire un big Ilha chiuso questa sessioni di mercato con dei grandi colpi, come Manè e de Ligt, ma già pensa alla prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sport1, il club bavarese ha pronto per la prossima estate il colpo Christophe, dal RB Lipsia. Prima però, sarà necessario l’uscita di un big. L'articolo proviene da Calcio News 24.

