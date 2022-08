Barbara D’Urso offesa pesantamente: “Sei una nonna raggrinzita” (Di giovedì 11 agosto 2022) Barbara D’Urso è molto amata dai suoi followers ma, come al solito, tra di loro ci sono anche numerosi haters. Ultimamente, inoltre, ha pubblicato una foto sotto la quale si sono scatenati decine di leoni da tastiera. Vediamo cosa è accaduto Non è passato molto tempo da quando Barbara D’Urso è stata oggetto di molte polemiche riguardanti alcune fotografie che ha pubblicato sui social. Carmelita, infatti, è molto seguita e ad oggi conta ben 2,9 milioni di followers su Instagram. Da diverso tempo si sta godendo le meritate vacanze e molto spesso ha postato alcune fotografie in cui si è mostrata davvero affascinante. In diverse di queste, oltretutto, è apparsa mentre prendeva il sole sul bordo di una piscina dimostrando almeno metà della sua età. In molti, però, sostengono che tutto ciò sia il frutto ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 agosto 2022)è molto amata dai suoi followers ma, come al solito, tra di loro ci sono anche numerosi haters. Ultimamente, inoltre, ha pubblicato una foto sotto la quale si sono scatenati decine di leoni da tastiera. Vediamo cosa è accaduto Non è passato molto tempo da quandoè stata oggetto di molte polemiche riguardanti alcune fotografie che ha pubblicato sui social. Carmelita, infatti, è molto seguita e ad oggi conta ben 2,9 milioni di followers su Instagram. Da diverso tempo si sta godendo le meritate vacanze e molto spesso ha postato alcune fotografie in cui si è mostrata davvero affascinante. In diverse di queste, oltretutto, è apparsa mentre prendeva il sole sul bordo di una piscina dimostrando almeno metà della sua età. In molti, però, sostengono che tutto ciò sia il frutto ...

