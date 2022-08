Attraversa un ponte in Nepal e viene arrestato in India: 28enne italiano rischia 8 anni di carcere per non aver pagato una tassa (Di giovedì 11 agosto 2022) Attraversa un ponte in Nepal e viene arrestato in India: un giovane uomo italiano di 28 anni rischia otto anni di carcere per non aver pagato una tassa. La famiglia ha chiesto aiuto alla Farnesina e al Presidente della Repubblica. Attraversa un ponte in Nepal e viene arrestato in India Si chiama Federico Negri, ha 28 anni ed è originario della provincia di Alessandria. È stato arrestato per aver Attraversato un ponte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022)uninin: un giovane uomodi 28ottodiper nonuna. La famiglia ha chiesto aiuto alla Farnesina e al Presidente della Repubblica.unininSi chiama Federico Negri, ha 28ed è originario della provincia di Alessandria. È statoperto un...

