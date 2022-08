(Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Le ore dicomplessivamente autorizzate nello scorso mese disono state 40,1, il 19,4% in meno rispetto al precedente mese di giugno (49,7) e il 79,7% in meno rispetto a2021, nel corso del quale erano state autorizzate 198di ore. Lo rende noto l'Inps.Per quanto riguarda le singole tipologie d'intervento, le ore diordinaria autorizzate a2022 sono state 15,95. Nel mese di giugno erano state autorizzate 15,98di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -0,2%. A2021 le ore autorizzate erano state 85,8, con ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione - - Tele_Nicosia : A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione - ZerounoTv : A luglio 40,1 milioni di ore di cassa integrazione -

In questo momento il progetto ha raggiunto già una presale beta di 2di dollari e la ... Il team di Battle Infinity ha lanciato la prevendita del token IBAT lo scorso 112022. Durante la ......2, di cui 4,5 per solidarieta', con un incremento del 25,2% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (11,3di ore). A2022, rispetto al mese ...ROMA (ITALPRESS) - Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di luglio sono state 40,1 milioni, il 19,4% in meno rispetto ...A ottobre al via il nuovo appalto triennale da 200 milioni per la manutenzione ordinaria e il pronto intervento sulle strade principali ...