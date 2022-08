Traffico Roma del 10-08-2022 ore 13:30 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverde Roma buona giornata e ben trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara a causa di un incendio chiusa la via Aurelia Antica nel tratto di strada tra la via Aurelia e via della Pisana deviato il Traffico incidenti E possibili rallentamenti sulla viale Cortina d’Ampezzo e in via del Torraccio di Torrenova all’altezza della Casilina lavoro invece sulla via Appia tra Ciampino e raccordo anulare rallentamenti Traffico intenso sulla Nomentana tra Colleverde Roma code sulla via Prenestina lavori all’altezza dei percorsi dei tram 5 14:19 pertanto le linee 514 sono sostituiti da bus mentre i tram della linea 19 viaggiano soltanto tra piazza Risorgimento e Porta Maggiore e con questo è tutto dettagli di queste altre notizie nel sito Roma.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverdebuona giornata e ben trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara a causa di un incendio chiusa la via Aurelia Antica nel tratto di strada tra la via Aurelia e via della Pisana deviato ilincidenti E possibili rallentamenti sulla viale Cortina d’Ampezzo e in via del Torraccio di Torrenova all’altezza della Casilina lavoro invece sulla via Appia tra Ciampino e raccordo anulare rallentamentiintenso sulla Nomentana tra Colleverdecode sulla via Prenestina lavori all’altezza dei percorsi dei tram 5 14:19 pertanto le linee 514 sono sostituiti da bus mentre i tram della linea 19 viaggiano soltanto tra piazza Risorgimento e Porta Maggiore e con questo è tutto dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale ...

Traffico Roma del 10 - 08 - 2022 ore 12:30

di strada chiuso per allagamenti sulla via Appia intanto lavori e riduzione della carreggiata tra Ciampino e il raccordo anulare rallentamenti sulla Nomentana traffico intenso tra Colleverde Roma

Traffico Roma del 10 - 08 - 2022 ore 11:30

Luceverde Roma Buona giornata da Simona Cerchiara ben trovati a questo aggiornamento lavori rallento le traffico sulla Nomentana tra Colleverde Roma e sulla via Appia tra Ciampino e il raccordo anulare sulla Inoltre è chiuso per lavori il tratto di carreggiata laterale all'altezza di viale Gorizia

La politica sbagliata di Alitalia lascia a terra l'aeroporto Sanzio

Il Corriere Adriatico di venerdì scorso ha dato notizia dell'ennesimo slittamento nella riapertura dei collegamenti aerei fra l'aeroporto delle Marche e i principali hub

Riqualificazione di via Roma, i lavori si concluderanno in settembre

A Castellarano sono in corso i lavori di riqualificazione di via Roma e delle vie circostanti il palazzo del municipio con l'obiettivo di rendere più belli e percorribili i percorsi pedonali e fruibil