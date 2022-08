Si tuffa in acqua e non riemerge, ragazzo disperso nel lago di Lavarone (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non ci sono tracce di Willy, il giovane di 17 anni che si è tuffato nel lago di Lavarone ieri pomeriggio e non è più riemerso. Le ricerche continuano senza sosta. Il ragazzo, originario della Costa D'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Non ci sono tracce di Willy, il giovane di 17 anni che si èto neldiieri pomeriggio e non è più riemerso. Le ricerche continuano senza sosta. Il, originario della Costa D'...

