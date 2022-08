MCriscitiello : Furia Berardi dopo Modena-Sassuolo. Insultato da un tifoso, l’attaccante cerca vendetta @tvdellosport #sportitalia… - sportface2016 : +++ 'Comportamento violento'. La Procura Figc ha aperto un procedimento nei confronti di Domenico #Berardi dopo la… - MagicGazzetta : Sassuolo: Berardi e Consigli le certezze. Thorstvedt, Erlic e Traoré tre sorprese - corrierebologna : Modena-Sassuolo, offese e scintille tra Berardi e un tifoso - junews24com : Berardi squalificato? No, ecco cosa rischia l'attaccante - -

Quest'anno ildovrà fare a meno di alcuni pezzi pregiati. In ottica - fanta, però, non cambia molto: Dionisi sa da dove ricominciare. La certezza è ancora, autore di 15, 17 e 14 gol ......per l'eliminazione deldalla coppa Italia dopo la partita col Modena. Lo scontro fisico sarebbe stato evitato grazie all'intervento dei presenti che hanno bloccato Domenico, ...Il Napoli continua a trattare per Giacomo Raspadori, ma gara col Verona si avvicina: bisogna concludere in fretta.Secondo quanto riportato da La Repubblica, Giacomo Raspadori al Napoli è un affare che si potrà concludere solo dopo due operazioni del Sassuolo: "Il colloquio definitivo dovrà ridurre le distanze e a ...