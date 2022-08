Ragazza di 27 anni si suicida in carcere, il giudice Semeraro chiede scusa: "Il carcere non è un posto per le donne" (Di mercoledì 10 agosto 2022) Intervista al magistrato di sorveglianza, che doveva occuparsi del recupero di Donatella Hodo: "Potevo fare di più. Gli istituti penitenziari sono strutturati per gli uomini, per contenerne la violenza, ma le detenute hanno bisogno di altro" Leggi su repubblica (Di mercoledì 10 agosto 2022) Intervista al magistrato di sorveglianza, che doveva occuparsi del recupero di Donatella Hodo: "Potevo fare di più. Gli istituti penitenziari sono strutturati per gli uomini, per contenerne la violenza, ma le detenute hanno bisogno di altro"

