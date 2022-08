Quello che Facebook dovrà cambiare per non chiudere in Europa (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mentre Meta si è affrettata – lo abbiamo scritto tempo fa, riportando la posizione dell’azienda di Menlo Park sulle indiscrezioni legate all’uscita del proprio report semestrale – a smentire più volte la sua idea di abbandonare l’Unione Europea a causa della legislazione troppo stringente sulla privacy e sulla gestione dei dati personali, c’è una spada di Damocle che pende comunque sul colosso di Big Tech, che dovrà per forza di cose prendere delle decisioni in merito alla gestione proprio dei dati personali degli utenti. Questa spada di Damocle è rappresentata da una bozza della Irish Data Protection Commission, che prevederebbe una serie di ostacoli alla trasmissione dei dati europei dei social network e delle app di messaggistica di proprietà di Meta (stiamo parlando di Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) negli Stati Uniti, proprio a causa ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mentre Meta si è affrettata – lo abbiamo scritto tempo fa, riportando la posizione dell’azienda di Menlo Park sulle indiscrezioni legate all’uscita del proprio report semestrale – a smentire più volte la sua idea di abbandonare l’Unione Europea a causa della legislazione troppo stringente sulla privacy e sulla gestione dei dati personali, c’è una spada di Damocle che pende comunque sul colosso di Big Tech, cheper forza di cose prendere delle decisioni in merito alla gestione proprio dei dati personali degli utenti. Questa spada di Damocle è rappresentata da una bozza della Irish Data Protection Commission, che prevederebbe una serie di ostacoli alla trasmissione dei dati europei dei social network e delle app di messaggistica di proprietà di Meta (stiamo parlando di, Instagram, WhatsApp, Messenger) negli Stati Uniti, proprio a causa ...

