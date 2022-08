Presto i voli Turchia-Israele per i palestinesi della Cisgiordania (Di mercoledì 10 agosto 2022) Presto i voli Turchia-Israele per i palestinesi della Cisgiordania, occupata da Israele, saranno autorizzati dall’aeroporto israeliano di Ramon. Vicino alla città turistica di Eilat, sul Mar Rosso. E’ quanto dichiarato dall’Autorità aeroportuale israeliana. E’ una delle iniziative che Israele sta attuando per migliorare le condizioni di vita dei palestinesi sia in Cisgiordania che nella Striscia di Gaza. A seguito Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 agosto 2022)per i, occupata da, saranno autorizzati dall’aeroporto israeliano di Ramon. Vicino alla città turistica di Eilat, sul Mar Rosso. E’ quanto dichiarato dall’Autorità aeroportuale israeliana. E’ una delle iniziative chesta attuando per migliorare le condizioni di vita deisia inche nella Striscia di Gaza. A seguito

