Pinamonti al Sassuolo, ci siamo: no alla recompra, arriva la conferma (Di mercoledì 10 agosto 2022) Beppe Marotta , Piero Ausilio e Dario Baccin da una parte. L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e Giovanni Rossi dall'altra. Menù della serata, ovviamente, Andrea Pinamonti , oggetto dei desideri del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 agosto 2022) Beppe Marotta , Piero Ausilio e Dario Baccin da una parte. L'ad delGiovanni Carnevali e Giovanni Rossi dall'altra. Menù della serata, ovviamente, Andrea, oggetto dei desideri del ...

AlfredoPedulla : #Pinamonti al #Sassuolo entro domani: 20 milioni all’#Inter, 4 anni di contratto più 1 e probabile clausola. Ora #Raspadori-#Napoli ?? - FBiasin : #Pinamonti al #Sassuolo per 20 milioni. Niente 'diritto di ricompra' per l'#Inter, ma una sorta di 'promessa sulla… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, è fatta per #Pinamonti: operazione da 20 milioni Domani mattina le visite mediche dell… - antidisfattista : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO #Sassuolo, è fatta per #Pinamonti: operazione da 20 milioni Domani mattina le visite mediche dell'attaccant… - m_liuk : RT @AlfredoPedulla: #Pinamonti al #Sassuolo entro domani: 20 milioni all’#Inter, 4 anni di contratto più 1 e probabile clausola. Ora #Raspa… -