Napoli - Orari e dove vedere le prime 5° giornate (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ecco gli Orari e dove vedere le prime cinque giornate di campionato del Napoli. 1^ giornata VERONA - Napoli 15 agosto ore 18.30 DAZN 2^ giornata Napoli - MONZA 21 agosto ore 18.30 DAZN 3 ^ giornata FIORENTINA - Napoli 28 agosto ore 20.45 DAZN 4 ^ giornata Napoli - LECCE 31 agosto ore 20.45 DAZN 5 ^ giornata LAZIO - Napoli 3 settembre ore 20.45 DAZN/SKY Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ecco glilecinquedi campionato del. 1^ giornata VERONA -15 agosto ore 18.30 DAZN 2^ giornata- MONZA 21 agosto ore 18.30 DAZN 3 ^ giornata FIORENTINA -28 agosto ore 20.45 DAZN 4 ^ giornata- LECCE 31 agosto ore 20.45 DAZN 5 ^ giornata LAZIO -3 settembre ore 20.45 DAZN/SKY

nando_finizio : RT @Napolikeit: Musei aperti a Ferragosto a Napoli e in Campania: ecco gli orari #napoli #Ferragosto_a_Napoli - SportdelSud : ???? Il #Napoli è pronto a scendere in campo lunedì 15 agosto per l'esordio in #SerieA contro il #Verona. Ecco gli o… - 100x100Napoli : Date, orari e programmazione delle prime cinque giornate di #SerieA del #Napoli. - Napolikeit : Musei aperti a Ferragosto a Napoli e in Campania: ecco gli orari #napoli #Ferragosto_a_Napoli - SiamoPartenopei : Prossimo turno Serie A: date e orari della 1a giornata, Sky e DAZN: c'è Verona-Napoli -