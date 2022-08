ManUTD, 10 anni dall’Ipo: ora vale 260 milioni in meno (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il valore del Manchester United è crollato di oltre 260 milioni di sterline nel decennio da quando il club è stato quotato alla Borsa di New York. Dal 2012, il valore delle azioni è sceso di circa il 20% dai 14 dollari a cui era stato lanciato, mentre i Glazers hanno incassato più di 100 Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il valore del Manchester United è crollato di oltre 260di sterline nel decennio da quando il club è stato quotato alla Borsa di New York. Dal 2012, il valore delle azioni è sceso di circa il 20% dai 14 dollari a cui era stato lanciato, mentre i Glazers hanno incassato più di 100 Calcio e Finanza.

