Maltempo Campania: disagi e tanti interventi dei Vigili del Fuoco (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sono non pochi i disagi che il Maltempo ha generato in Campania. Nelle ultime ore è stato necessario un grande impegno da parte dei Vigili del Fuoco per affrontare le diverse emergenze che si sono sviluppate sul territorio. 200 interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime ore in Campania Oltre 200 gli interventi. 80 ad Avellino, 60 nella zona di Benevento e addirittura 90 nel casertano. Tutte le azioni sono state finalizzate a prestare soccorso ai cittadini, ma anche per mettere in sicurezza alcune zone. Le criticità sono derivate soprattutto da allegamenti a causa delle piogge, così come è stato necessario intervenire con la rimozione di oggetti e alberi pericolanti.

