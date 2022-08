Maltempo Campania, colate di fango e detriti: salvate 10 persone bloccate nelle case (Di mercoledì 10 agosto 2022) Napoli, 10 agosto 2022 " Un'ondata di Maltempo si è abbattuta nelle ultime ore in Campania, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle zone colpite dai danni. La situazione più critica è ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Napoli, 10 agosto 2022 " Un'ondata disi è abbattutaultime ore in, oltre 200 gli interventi dei vigili del fuocozone colpite dai danni. La situazione più critica è ...

Agenzia_Ansa : Maltempo in Campania e situazione critica in Irpinia: a Monteforte Irpino, alle porte di Avellino, le violente prec… - Agenzia_Ansa : Il maltempo colpisce Capri, turisti in fuga dalla dalla celebre piazzetta. Al largo dell'isola si è formata anche… - vigilidelfuoco : #Maltempo in Campania, oltre 200 interventi dei #vigilidelfuoco: 80 interventi ad Avellino, 60 a Benevento, 90 a Ca… - occhio_notizie : Maltempo in tutta la Regione Campania nel pomeriggio di ieri: questa mattina si sono iniziati a contare i danni e i… - AltriMondiGazza : RT @Tg3web: È la Campania in queste ore a pagare il prezzo più alto per il maltempo. Piogge torrenziali hanno trasformato le strade di Torr… -