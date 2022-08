Maltempo a Roma e nel Lazio, temporali in arrivo: le previsioni di mercoledì 10 agosto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo il Maltempo di ieri e la bomba d’acqua in alcune zone della Capitale e dei Castelli Romani, tra grandinate, allagamenti, alberi caduti e strade chiuse, oggi nel Lazio è prevista un’altra allerta meteo. E i cittadini, quindi, dovranno fare i conti – stando alle previsioni – con il Maltempo, con piogge e temporali che sono previsti a partire dal pomeriggio. Allerta meteo nel Lazio mercoledì 10 agosto 2022 Come ha fatto sapere la Protezione Civile, nel pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna. Da qui, quindi, la decisione di emettere un’allerta meteo di colore giallo dal pomeriggio e per le successive 6 ore. Le zone colpite Oggi è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo ildi ieri e la bomba d’acqua in alcune zone della Capitale e dei Castellini, tra grandinate, allagamenti, alberi caduti e strade chiuse, oggi nelè prevista un’altra allerta meteo. E i cittadini, quindi, dovranno fare i conti – stando alle– con il, con piogge eche sono previsti a partire dal pomeriggio. Allerta meteo nel102022 Come ha fatto sapere la Protezione Civile, nel pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna. Da qui, quindi, la decisione di emettere un’allerta meteo di colore giallo dal pomeriggio e per le successive 6 ore. Le zone colpite Oggi è ...

