Le coppie di Uomini e Donne in estate: tra Max e Nadia va a gonfie vele (Di mercoledì 10 agosto 2022) Quando Massimiliano si era detto praticamente innamorato di Nadia, in pochi gli avevano creduto eppure il cavaliere di Uomini e Donne aveva specificato che era stato travolto da un colpo di fulmine, di quelli che non sempre ti accadono nella vita. E invece Max aveva proprio ragione: ha guardato con gli occhi a cuoricino sin dal primo giorno Nadia e da oltre 4 mesi, i due sono davvero inseparabili. Massimiliano e Nadia avevano lasciato Uomini e Donne dopo poche settimane di conoscenza, anche perchè come succede spesso nel programma, a chi cerca realmente l'amore si dà poco spazio mentre chi sta lì per scaldare la sedia rossa può fare il bello e il cattivo tempo…E invece, come il pubblico fa notare anche sui social, sotto il video che mostra l'estate ...

