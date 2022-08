Inter-Sassuolo, cena per Pinamonti. Distanze minime e un'astuzia per tenersi la recompra (Di mercoledì 10 agosto 2022) Una cena al ristorante Toscano per intavolare un Interessante discorso di mercato. Ieri sera in Brera Inter e Sassuolo si sono ritrovate al... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Unaal ristorante Toscano per intavolare unessante discorso di mercato. Ieri sera in Brerasi sono ritrovate al...

AlfredoPedulla : #Pinamonti al #Sassuolo entro domani: 20 milioni all’#Inter, 4 anni di contratto più 1 e probabile clausola. Ora #Raspadori-#Napoli ?? - AlfredoPedulla : ***#Pinamonti-#Sassuolo: accordo totale, l’#Inter non avrà recompra, ci sarà una clausola rescissoria da 30 milioni… - MarcoBovicelli : Poche parole, tanti sorrisi al termine della cena tra #Inter e #Sassuolo per #Pinamonti: quasi tre ore di incontro… - jrbasket2015 : Non ho resistito…ci voleva una bella recensione per la Trattoria #TorrediPisa di Milano dopo la cena di ieri per… - Tony79999 : RT @barzacom_: ??#Raspadori al Napoli per €40M (tra bonus e parte fissa). ?? @sscnapoli ?Il Sassuolo lo sostituirà con #Pinamonti: affare da… -