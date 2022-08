Inquinamento ambientale, un laboratorio in aiuto alla Capitaneria (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ pronto ad affiancare la battaglia contro l’Inquinamento ambientale concentrando la propria attenzione soprattutto sugli scarichi illegali lo speciale ambulatorio di analisi e campionamento mobile oggi al lavoro presso la Capitaneria di Porto di Salerno. Un team composto da due biologhe, periti chimici e tecnici di laboratorio esegue sul posto, nell’ambito di percorsi di indagini o denunce di cittadini, campionamenti ed analisi di laboratorio che possono confermare l’Inquinamento di acqua e terreni e diventare prove ufficiali nei procedimenti contro i presunti responsabili. Lo sa bene il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, Attilio Maria Daconto che fu tra i primi ad utilizzare in un suo precedente incarico a Gallipoli i ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiÈ pronto ad affiancare la battaglia contro l’concentrando la propria attenzione soprattutto sugli scarichi illegali lo speciale ambulatorio di analisi e campionamento mobile oggi al lavoro presso ladi Porto di Salerno. Un team composto da due biologhe, periti chimici e tecnici diesegue sul posto, nell’ambito di percorsi di indagini o denunce di cittadini, campionamenti ed analisi diche possono confermare l’di acqua e terreni e diventare prove ufficiali nei procedimenti contro i presunti responsabili. Lo sa bene il comandante delladi Porto di Salerno, Attilio Maria Daconto che fu tra i primi ad utilizzare in un suo precedente incarico a Gallipoli i ...

