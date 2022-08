Il re della Savana è in pericolo. L’allarme del Wwf: “Minacce da bracconaggio e distruzione dell’habitat” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Solo 30.000 individui rimasti oggi in tutto il continente africano (erano 200mila agli inizi del ‘900), con un calo del 43% dal 2000 ad oggi. A questo si aggiunga poi la perdita del 90% del loro areale originario e il degrado dell’habitat, causati principalmente dall’incremento della popolazione umana e dalla sempre maggiore diffusione delle infrastrutture. Nella Giornata mondiale del leone, che si celebra ogni anno il 10 agosto, il WWF lancia L’allarme per il futuro di un animale che simboleggia per antonomasia la forza ed il coraggio, tanto che la IUCN classifica oramai i leoni come una specie “vulnerabile” ed in continuo calo numerico. Le Minacce per i leoni: l’uomo è tra le principali Ritratto di leone africano maschio (Panthera leo). Riserva nazionale di Maasai Mara, Kenya © Richard Barrett – WWF-UKOggi i leoni ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Solo 30.000 individui rimasti oggi in tutto il continente africano (erano 200mila agli inizi del ‘900), con un calo del 43% dal 2000 ad oggi. A questo si aggiunga poi la perdita del 90% del loro areale originario e il degrado, causati principalmente dall’incrementopopolazione umana e dalla sempre maggiore diffusione delle infrastrutture. Nella Giornata mondiale del leone, che si celebra ogni anno il 10 agosto, il WWF lanciaper il futuro di un animale che simboleggia per antonomasia la forza ed il coraggio, tanto che la IUCN classifica oramai i leoni come una specie “vulnerabile” ed in continuo calo numerico. Leper i leoni: l’uomo è tra le principali Ritratto di leone africano maschio (Panthera leo). Riserva nazionale di Maasai Mara, Kenya © Richard Barrett – WWF-UKOggi i leoni ...

