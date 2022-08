Faya Dayi | la recensione | In Etiopia tra i sogni fugaci del khat

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ladi, un documentario di Jessica Beshirh, autrice etiope-messicana che torna nei luoghi dell'infanzia tra il dramma e l'onirico. Sulle montagne dell'tra le antiche leggende Sufi e i tumulti socio-politici che continuano a sconquassare il paese, un viaggio in bianco e nero sulle tracce degli effetti psicotropi delle foglie di. Un quadro tra l'onirico, i ricordi d'infanzia e i sapori di un'Africa che si perde nel mito: l'esordio alla regia di Jessica Beshir ha il fascino del racconto orale (come leggerete nelladidisponibile su Mubi dal 10 agosto) e la raffinatezza del grande cinema documentario. L'autrice etiope-messicana lo scrive, lo dirige e ne cura anche la fotografia, affidandosi ai primi ...

Genere: documentario Titolo originale: Faya Dayi Paese/Anno: Etiopia, Qatar, USA - 2021 Regia: Jessica Beshir Sceneggiatura: Jessica Beshir Fotografia: Jessica Beshir Montaggio: Dustin Waldman Presentato al Sundance Film Festival del 2021, Faya Dayi è una strana creatura che attraverso la voce fuori campo di una narratrice accompagna lo spettatore dall'inizio alla fine in un racconto ... MUBI, le uscite di Agosto e Settembre 2022