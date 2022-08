Empoli | affare bloccato | quando può arrivare l’ok al trasferimento

Marko1191 : RT @alessio_lento: I dettagli del passaggio di Herculano #Nabian all’#Empoli dal #Vitoria: prestito da 150 mila €, riscatto fissato a 450 m… - MarcoDeiana95 : RT @alessio_lento: I dettagli del passaggio di Herculano #Nabian all’#Empoli dal #Vitoria: prestito da 150 mila €, riscatto fissato a 450 m… - calciomercatoit : RT @alessio_lento: I dettagli del passaggio di Herculano #Nabian all’#Empoli dal #Vitoria: prestito da 150 mila €, riscatto fissato a 450 m… - alessio_lento : I dettagli del passaggio di Herculano #Nabian all’#Empoli dal #Vitoria: prestito da 150 mila €, riscatto fissato a… - sportli26181512 : Empoli, UFFICIALE: Viti ceduto al Nizza: Ora è ufficiale, Mattia Viti lascia l'Empoli: il difensore passa a titolo… -

Calciomercato.com

... a quanto pare, è piombato con decisione il Nizza , che dopo l'acquisto di Viti dall'... Oltre al sensibile rilancio rispetto alla proposta del Chelsea, la chiave di volta dell'tra Nizza e ...Il club emiliano è pronto a mettere sul piatto 20 milioni per il bomber ex, un investimento ... L'dovrebbe essere chiuso entro questa settimana, oggi sono previsti altroi colloqui ... Empoli, che affare la cessione di Viti! Dettagli e cifre Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...