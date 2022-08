Elon Musk vende altre azioni di Tesla per ' prepararsi' a scontro con Twitter

robiconfa : Ha fatto bene Elon Musk a mandare a quel paese Twitter e le su azioni. Roba da intellettuali becero Conunisti! - michaeljoba : @scottsantens AI DAY #2 - CorvinoSantino : Elon vuole twitter al 100% Ma stia attento a non fare lo stronzo perché gli uccellini volano via... Elon Musk vend… - edtriple70 : Avere ricavi strutturali almeno del 30% maggiori, ma a lui interessa solo il conto economico, il patrimonio è roba… - test5f1798 : -

- Una transazione da 6,9 miliardi di dollari al termine della quale al multimiliardario resterà in mano ancora il 15% del colosso delle auto elettrichePassando all'azionario, il titolo di Tesla guadagna il 3,6%, dopo che l'amministratore delegatoha venduto quasi 7 miliardi di dollari di azioni del gruppo automobilistico, secondo un ...Una transazione da 6,9 miliardi di dollari al termine della quale al multimiliardario resterà in mano ancora il 15% del colosso delle auto elettriche ...Elon Musk ha venduto azioni di Tesla per un valore di circa 7 miliardi di dollari. Se l’accordo per comprare il social non dovesse chiudersi, il patron di Tesla ha assicurato che riacquisterà le azion ...