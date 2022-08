“Doppio affare tra Napoli e Verona: non solo Simeone, arriva anche… (Di mercoledì 10 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Simeone-Napoli. Non solo Simeone potrebbe lasciare la città dell’Arena per trasferirsi sotto al Vesuvio. Secondo il portale veronese L’Arena, il Napoli è interessato anche ad Antonin Barak. Il centrocampista ex Liverpool è stato individuato tra i possibili sostituti di Fabian Ruiz, oramai in procinto di trasferirsi al Paris Saint Germain. Tra Verona e Napoli ci sono sempre stati buoni rapporti, anche quest’estate gli affari potrebbero andare a buon fine. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Nonpotrebbe lasciare la città dell’Arena per trasferirsi sotto al Vesuvio. Secondo il portale veronese L’Arena, ilè interessato anche ad Antonin Barak. Il centrocampista ex Liverpool è stato individuato tra i possibili sostituti di Fabian Ruiz, oramai in procinto di trasferirsi al Paris Saint Germain. Traci sono sempre stati buoni rapporti, anche quest’estate gli affari potrebbero andare a buon fine. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

infoitsport : “Doppio affare tra Napoli e Verona: non solo Simeone, arriva anche… - napolipiucom : 'Doppio affare tra Napoli e Verona: non solo Simeone, arriva anche... #CalcioNapoli #Calciomercato #Simeone… - fede9706 : @Torrenapoli1 Vediamo, ma l’affare Raspa puzza. Carnevali mi sembra in doppio gioco. - Gualtierowalter : @followbenetazzo Io ne ho presi già 200000! Ottimo affare ho già rivenduto al doppio in una settimana!!!!????… - infoitsport : Torino, doppio colpo: Miranchuk, affare fatto -