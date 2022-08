Corriere Bergamo | «L’Atalanta ora è di un fondo che vuole profitti | non di un ente caritatevole»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Ac’è preoccupazione per il futuro del. Ieri Gasperini ha detto: «Non è la rosa che mi aspettavo ma il mercato comincia adesso per tutti». Ecco uno stralcio del commento del: Come sempre, la cosa più rivelatrice l’ha detta Gasperini: «Questo è l’anno zero». È anche il fatidico settimo anno della sua gestione, quello in cui, si diceva, i matrimoni vanno in crisi. Ma né i matrimoni né il calcio sono quelli di una volta, quindi conviene guardare le cose per quelle che sono. Primo fatto: veniamo da una incredibile sbornia durata sei anni, che ha trasformato una squadra di provincia in costante lotta per la salvezza in un club di livello europeo. Era e resta un miracolo, non la normalità e nemmeno qualcosa di dovuto. Secondo fatto: è cambiata la proprietà, sono subentrati gli americani, e ...