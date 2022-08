Comune di Milano: 6 Posti come Meccanico / Termotecnico (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Comune di Milano ha appena indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione di 6 Meccanici / Termotecnici, categoria C, con qualifica di istruttori dei servizi tecnici. Bando di Concorso Si rende noto che e' indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei Posti a tempo indeterminato, profilo professionale di istruttore dei servizi tecnici, Meccanico/Termotecnico, categoria C, posizione economica 1. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla selezione e delle modalita' di partecipazione, e' disponibile sul sito del Comune di Milano: www.Comune.Milano.it La domanda di partecipazione alla ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ildiha appena indetto un Concorso Pubblico per l’Assunzione di 6 Meccanici / Termotecnici, categoria C, con qualifica di istruttori dei servizi tecnici. Bando di Concorso Si rende noto che e' indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di seia tempo indeterminato, profilo professionale di istruttore dei servizi tecnici,, categoria C, posizione economica 1. Requisiti ed Invio della Domanda Il bando, con l'indicazione dei requisiti necessari per l'ammissione alla selezione e delle modalita' di partecipazione, e' disponibile sul sito deldi: www..it La domanda di partecipazione alla ...

