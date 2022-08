(Di mercoledì 10 agosto 2022) Nelle prossime decisioni della Bce, pur tenendo conto dell'orientamento strategico teso a normalizzare la politica monetaria, "decidere di volta in volta richiederà comunque una notevole capacità ...

fisco24_info : Bce: su rialzi tassi attenzione ai segnali dall'economia: Il Blog dell'Eurotower, servirà 'notevole capacità di giu… - infoiteconomia : Tassi, la Bce verso nuovi rialzi. “Pesano inflazione e guerra” (La Repubblica) - infoiteconomia : Tassi, Bce verso nuovi rialzi: 'Pesano inflazione e guerra' - FGoria : RT @LaStampa: Bce: “Opportuni ulteriori rialzi dei tassi, l’inflazione continua a essere troppo elevata” - LaStampa : Bce: “Opportuni ulteriori rialzi dei tassi, l’inflazione continua a essere troppo elevata” -

Lo si legge in un articolo sul blog dellafirmato, fra gli altri, da Christophe Kamps, vice direttore generale della divisione Politica monetaria. Secondo diversi economisti la, che potrebbe ..."A seguito deimessi a segno nel mese di luglio e di fronte alle incertezze legate alle ...perfettamente divise fra gli operatori sull'efficacia dello scudo anti - spread lanciato dallanel ...Nelle prossime decisioni della Bce, pur tenendo conto dell'orientamento strategico teso a normalizzare la politica monetaria, "decidere di volta in volta richiederà comunque una notevole capacità giud ...Non è più solo l'energia a trainare l'aumento dei prezzi: così cade una delle ultime barriere a una stretta monetaria più ...