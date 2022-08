Atletica, Mattia Furlani 7° in Diamond League: debutto con un convincente 7.90, Massò batte Tentoglou (Di mercoledì 10 agosto 2022) Mattia Furlani ha fatto il proprio debutto nell’Atletica dei grandi a livello internazionale. Il 17enne laziale è stato invitato a una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, e si è messo in mostra in maniera proficua, facendo capire di essere in possesso di un grande talento e di avere ampi margini di miglioramento. L’azzurro ha partecipato al salto in lungo del Meeting Herculis, il prestigioso appuntamento di Montecarlo, gareggiando contro le grandi stelle della specialità. Mattia Furlani ha concluso al settimo posto nel Principato di Monaco, grazie al bel balzo da 7.90 metri (0,3 m/s di vento contrario) realizzato al primo tentativo. Si sperava che dopo l’ottimo debutto si potesse alzare un po’ ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022)ha fatto il proprionell’dei grandi a livello internazionale. Il 17enne laziale è stato invitato a una tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante, e si è messo in mostra in maniera proficua, facendo capire di essere in possesso di un grande talento e di avere ampi margini di miglioramento. L’azzurro ha partecipato al salto in lungo del Meeting Herculis, il prestigioso appuntamento di Montecarlo, gareggiando contro le grandi stelle della specialità.ha concluso al settimo posto nel Principato di Monaco, grazie al bel balzo da 7.90 metri (0,3 m/s di vento contrario) realizzato al primo tentativo. Si sperava che dopo l’ottimosi potesse alzare un po’ ...

