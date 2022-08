Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 12:30 (Di martedì 9 agosto 2022) Viabilità DEL 9 AGOSTO 2022 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZE Roma TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE Roma CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROKMANO IN DIREZIONE LATINA QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SU ALCUNE CONSOLARI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO, NEL DETTAGLIO SULL’ APPIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DELL AEROPORTO DI CIAMPINO, SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN DIREZIONE VITERBO E SULLA SALARIA ALL’ATEZZA DI BORGO QUINZIO NELLE DUE DIREZIONI; SEGNALIAMO ANCHE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA, TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 agosto 2022)DEL 9 AGOSTOORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZETRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROKMANO IN DIREZIONE LATINA QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SU ALCUNE CONSOLARI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO, NEL DETTAGLIO SULL’ APPIA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DELL AEROPORTO DI CIAMPINO, SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO IN DIREZIONE VITERBO E SULLA SALARIA ALL’ATEZZA DI BORGO QUINZIO NELLE DUE DIREZIONI; SEGNALIAMO ANCHE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA, TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI ...

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Tiburtina Valeria, viale dei Quattro Venti, viale Giulio Cesare - LuceverdeRoma : ? #Roma #Evento - via dei Fori Imperiali e via dei Cerchi ?? Spettacoli di strada, musica, danze, teatro, circo… - Roma : #Strade, approvati nuovi lavori per 14 milioni di euro. Prosegue la realizzazione del programma di riqualificazione… - dalbi62 : RT @sa_ga13: All'#Ippodromo #Capannelle di @Roma ci sono stati, e ci saranno, gli usuali #concerti estivi. La viabilità è stata doverosamen… - Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Prosegue la realizzazione del programma di profonda riqualificazione e rifacimento della viabilità principale cittadina… -

Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 08 - 2022 ore 11:30 VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2022 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ... Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 08 - 2022 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2022 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ... RomaDailyNews DEL 9 AGOSTO 2022 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZETRA ...DEL 9 AGOSTO 2022 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER LAVORI SULLA A1 FIRENZETRA ... Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2022 ore 10:30 - RomaDailyNews