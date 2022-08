Torino, Sky: “In arrivo Nikola Vlasic dal West Ham” (Di martedì 9 agosto 2022) Torino Vlasic- Il Torino continua il suo lavoro in vista del debutto che vedrà i Granata, sfidare il Monza alle ore 20:30 Sabato 13 Agosto. Nel frattempo, il D.S Vagnati e Urbano Cairo lavorano sul mercato. Gli animi dopo la lite tra Juric e il D.S Vagnati sembra si siano placati, come confermato anche dal direttore sportivo nel post gara contro il Palermo, a Mediaset. Ora si pensa solamente al mercato, per consegnare all’allenatore dei Granata una squadra competitiva in vista dell’imminente inizio di Serie A. Come, confermato nelle ultime ore il Torino ha aperto il suo mercato con un colpo davvero interessante. Si tratta, di Nikola Vlasic che, dopo tante trattative e voci negli ultimi anni, ora è la squadra granata ad aver fatto la mossa decisiva per assicurarselo. Il trequartista ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022)- Ilcontinua il suo lavoro in vista del debutto che vedrà i Granata, sfidare il Monza alle ore 20:30 Sabato 13 Agosto. Nel frattempo, il D.S Vagnati e Urbano Cairo lavorano sul mercato. Gli animi dopo la lite tra Juric e il D.S Vagnati sembra si siano placati, come confermato anche dal direttore sportivo nel post gara contro il Palermo, a Mediaset. Ora si pensa solamente al mercato, per consegnare all’allenatore dei Granata una squadra competitiva in vista dell’imminente inizio di Serie A. Come, confermato nelle ultime ore ilha aperto il suo mercato con un colpo davvero interessante. Si tratta, diche, dopo tante trattative e voci negli ultimi anni, ora è la squadra granata ad aver fatto la mossa decisiva per assicurarselo. Il trequartista ...

