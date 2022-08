Tempesta d'amore trame tedesche 2022, Alfons testimone di nozze di Max (Di martedì 9 agosto 2022) Aria di movimento, tensione e malinconia a Tempesta d'amore, specie per quanto riguardano le trame tedesche. A metà settembre entrerà in scena un nuovo personaggio che avrà a che fare con Alexandra. Quest'ultima, essendo sposata, entrerà in confusione a causa della corte serrata che le farà il suo ex Christoph. Josie, invece, apprenderà che Paul presto se ne andrà e sarà travolta da un sentimento nostalgico. Intanto Alfons sarà al settimo cielo perché sarà il testimone di nozze di Max, ma avrà una bella gatta da pelare. Intanto Carolin dovrà tornare nell'aula giudiziaria per testimoniare contro la sua ex addetta alla libertà vigilata. Tempesta d'amore anticipazioni tedesche 2022, Christoph soccorre ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 9 agosto 2022) Aria di movimento, tensione e malinconia ad', specie per quanto riguardano le. A metà settembre entrerà in scena un nuovo personaggio che avrà a che fare con Alexandra. Quest'ultima, essendo sposata, entrerà in confusione a causa della corte serrata che le farà il suo ex Christoph. Josie, invece, apprenderà che Paul presto se ne andrà e sarà travolta da un sentimento nostalgico. Intantosarà al settimo cielo perché sarà ildidi Max, ma avrà una bella gatta da pelare. Intanto Carolin dovrà tornare nell'aula giudiziaria per testimoniare contro la sua ex addetta alla libertà vigilata.d'anticipazioni, Christoph soccorre ...

ZarinaDQ : RT @MarinaGelashvi6: @3Shvets Dimash è una tempesta, un tuono, un fulmine, un sole, una pioggia, un sorriso, ma anche AMORE, e che non è me… - DQ1206DZ : RT @MarinaGelashvi6: @Dear1Dq Dimash è una tempesta, un tuono, un fulmine, un sole, una pioggia, un sorriso, ma anche AMORE, e che non è me… - zazoomblog : Tempesta d’amore agosto 2022 anticipazioni e trame tedesche - #Tempesta #d’amore #agosto - AmeliaM02508903 : RT @MarinaGelashvi6: @nikitaLila Dimash è una tempesta, un tuono, un fulmine, un sole, una pioggia, un sorriso, ma anche AMORE, e che non è… - AmeliaM02508903 : RT @MarinaGelashvi6: @nikitaLila Dimash è una tempesta, un tuono, un fulmine, un sole, una pioggia, un sorriso, ma anche AMORE, e che non è… -