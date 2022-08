Stasera al via il Rossini Opera festival con Le Comte Ory (Di martedì 9 agosto 2022) La 43esima edizione del Rossini Opera festival e' in programma a Pesaro dal 9 al 21 agosto 2022. il programma prevede due nuove produzioni (Le Comte Ory e Otello), la ripresa della Gazzetta, Il viaggio a Reims dell'Accademia Rossiniana 'Alberto Zedda', quattro Concerti lirico - sinfonici, due Concerti di Belcanto, il ritorno di Rossinimania e il Gala celebrativo per i 40 anni di ... Leggi su askanews (Di martedì 9 agosto 2022) La 43esima edizione dele' in programma a Pesaro dal 9 al 21 agosto 2022. il programma prevede due nuove produzioni (LeOry e Otello), la ripresa della Gazzetta, Il viaggio a Reims dell'Accademiaana 'Alberto Zedda', quattro Concerti lirico - sinfonici, due Concerti di Belcanto, il ritorno dimania e il Gala celebrativo per i 40 anni di ...

Stasera al via il Rossini Opera festival con Le Comte Ory Il Festival sara' inaugurato stasera alle 20 alla Vitrifrigo Arena da una nuova produzione di Le Comte Ory con Diego Matheuz sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del ...