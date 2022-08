Ospedaletto d’Alpinolo | storia | leggenda | fede e folklore | torna ‘A Juta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Av) – Laappartiene alla comunità di, è il rito che apre e chiude un cerchio: chiude il ciclo dei pellegrinaggi alle Sette Madonne – in giro per la Campania – e apre l’attesa per il ritorno della Candelora a febbraio. Un punto di sintesi che, nella sua musica e nei suoi colori, nelle danze, nelle tammorre e nelle paranze, vede confluire un ampio, diffuso ed estremamente vivace movimento che attraversa tutto il Sud, con i suoi luoghi e e i suoi popoli capaci di esprimere con forza la propria identità ed il proprio legame con le tradizioni. Non solo, ma anche cultura ecaratterizzano i pellegrinaggi al Santuario di Montevergine per rendere omaggio all’effige della Madonna Nera. E quest’anno per la XXIV ...