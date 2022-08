Muore il vicino e loro gli occupano la casa

(Di martedì 9 agosto 2022) A Roma una coppia ha occupato lapopolare di undefunto. I due hanno contattato la figlia per farsi dare le chiavi con la scusa di controllare l’abitazione e difenderla da eventuali ladri o abusivi

A Roma una coppia ha occupato la casa popolare di un vicino defunto. I due hanno contattato la figlia per farsi dare le chiavi con la scusa di controllare l'abitazione e difenderla da eventuali ladri ...Si sono mostrati subito gentili, affabili, premurosi, i vicini di casa 'perfetti'. O meglio, così sembravano agli occhi della sorella del signor Antonio, un uomo che ad agosto del 2020 è morto e ha la ...