Milan, Gazzetta: "Bakayoko fuori dal progetto di Pioli" (Di martedì 9 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Come scrive la Gazzetta. Il Milan sembra davvero aver deciso di non dare fiducia a Bakayoko per questa stagione. "La doppia esclusione per scelta tecnica nelle ultime amichevoli testimonia come il francese sia un corpo estraneo al nucleo dei campioni d'Italia: i suoi agenti al lavoro per trovargli squadra". "Tiémoué Bakayoko adieu? Il discorso, evidentemente, è talmente chiuso da non lasciare margine nemmeno alle logiche di campo estive. Per esempio: manca ancora un difensore centrale? In campo ci va anche Gabbia che, anzi, in questo precampionato ha messo insieme un ottimo minutaggio. Matteo è destinato a una nuova partenza, ma intanto gioca. Altro esempio: Origi è ancora fermo ai box e Giroud non può giocarle tutte? Nessun problema, si ricorre anche a Lazetic, ...

