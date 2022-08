Masters 1000 Montreal 2022, primo turno: De Minaur elimina Shapovalov, avanti Cilic e Dimitrov (Di martedì 9 agosto 2022) Giornata ricca di match interessanti nel primo turno del Masters 1000 di Montreal 2022. Sul cemento canadese si è delineato il quadro del secondo turno e non sono mancate emozioni e sorprese. In uno degli incontri più attesi di giornata, Alex De Minaur ha sconfitto il padrone di casa Denis Shapovalov con il punteggio di 7-5 7-6(4) prolungando la striscia negativa del canadese che dal torneo di Roma ha perso nove degli ultimi dieci match disputati. Per De Minaur adesso ci sarà Grigor Dimitrov, che ha battuto un canadese ben più abbordabile come Galarneau per 6-4 7-5. MONTEPREMI E PRIZE MONEY DEL TORNEO IL TABELLONE AGGIORNATO Un altro veterano con accesso al secondo turno è Marin ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Giornata ricca di match interessanti neldeldi. Sul cemento canadese si è delineato il quadro del secondoe non sono mancate emozioni e sorprese. In uno degli incontri più attesi di giornata, Alex Deha sconfitto il padrone di casa Deniscon il punteggio di 7-5 7-6(4) prolungando la striscia negativa del canadese che dal torneo di Roma ha perso nove degli ultimi dieci match disputati. Per Deadesso ci sarà Grigor, che ha battuto un canadese ben più abbordabile come Galarneau per 6-4 7-5. MONTEPREMI E PRIZE MONEY DEL TORNEO IL TABELLONE AGGIORNATO Un altro veterano con accesso al secondoè Marin ...

SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS MASTERS 1000 #MONTREAL, #BERRETTINI SCONFITTO DA #CARRENOBUSTA IN DUE SET (6-3, 6-2) #SkySport #SkyTennis - sportface2016 : #Tennis #MontrealOpen #Masters1000 Il recap con i principali risultati di giornata - EmilioBerettaF1 : Tennis: Berrettini subito eliminato al Masters 1000 di Montreal. Impresa Giorgi a Toronto - zazoomblog : Sinner-Mannarino in tv domani: orario canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 - #Sinner-Mannarino… - gabrieleburini : RT @anxstennisboy: Il problema dei Masters 1000 e degli Slam è che il tennis è seguito anche da gente che non segue nulla tutto l'anno e ro… -