L'uomo dalle tre vite se n'andato: addio a Mario Fiorentini, eroico partigiano e matematico eccelso (Di martedì 9 agosto 2022) Accade sempre così: apri un giornale e dai una craniata sulla notizia della morte di qualcuno che in qualche modo ha segnato la tua vita. E ti fai male. Tanto male. È andata così anche stavolta. È ... Leggi su globalist (Di martedì 9 agosto 2022) Accade sempre così: apri un giornale e dai una craniata sulla notizia della morte di qualcuno che in qualche modo ha segnato la tua vita. E ti fai male. Tanto male. È andata così anche stavolta. È ...

AngeloCiocca : La quantità di CO2 emessa dalle auto in Europa è l'1% della quantità di CO2 totale emessa dall'uomo. Sicuri che blo… - ainola6868 : #aboubakar_soum Fiera di questo giovane uomo, colto e coraggioso. Una grande lezione di consapevolezza e civiltà.… - FrancoZerlenga : nostra bella Italia sta per cadere dalle Stelle -Draghi - al pozzo nero del lurido fascismo della Meloni che non ri… - FPB_0 : RT @eccomiquisonio: Un uomo si ricorderà per sempre di quella donna con un bellissimo cuore che lo ha attratto solo per il suo essere diver… - al_dellacqua : RT @Tremar61: Se il fratello non fosse stato PESTATO A MORTE dalle ffo Se le ffo non avessero DEPISTATO Se i alcuni politici non avessero… -