Felice sulla bici, poi il sorriso si spegne: ucciso a 11 anni. La scoperta sull’auto pirata (Di martedì 9 agosto 2022) Tragedia a Milano, dove un bambino è morto dopo essere stato travolto mentre si trovava sulla sua bicicletta la notte scorsa in via Bartolini, in zona Certosa. Il piccolo, di undici anni e originario dell’Egitto, non ha avuto scampo ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorritori accorsi sul posto dopo la chiamata d’emergenza al 118. L’uomo alla guida dell’auto è fuggito senza lasciare traccia e si è costituito solo quattro ore dopo l’incidente. Il bambino si trovava in sella alla sua bici e intorno alla mezzanotte è stato centrato in pieno dalla Smart condotta da un ventenne di origine marocchina. Bambino morto, investito in bici a Milano Il giovane è stato individuato e alle 4,30 si è costituito in questura. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno fatto accertamenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Tragedia a Milano, dove un bambino è morto dopo essere stato travolto mentre si trovavasuacletta la notte scorsa in via Bartolini, in zona Certosa. Il piccolo, di undicie originario dell’Egitto, non ha avuto scampo ed è morto sul colpo. Inutili i tentativi dei soccorritori accorsi sul posto dopo la chiamata d’emergenza al 118. L’uomo alla guida dell’auto è fuggito senza lasciare traccia e si è costituito solo quattro ore dopo l’incidente. Il bambino si trovava in sella alla suae intorno alla mezzanotte è stato centrato in pieno dalla Smart condotta da un ventenne di origine marocchina. Bambino morto, investito ina Milano Il giovane è stato individuato e alle 4,30 si è costituito in questura. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno fatto accertamenti ...

