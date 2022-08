Calenda deve raccogliere le firme? Da Azione non mollano: «Sabino Cassese dice di no» (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo lo strappo di Carlo Calenda con il Partito Democratico e l’addio alla coalizione di centrosinistra, ma soprattutto dopo la rottura del sodalizio con i Radicali di +Europa, la strada di Azione per poter concorrere alle elezioni del del 25 settembre si fa in salita. Il motivo? Senza il simbolo di Emma Bonino, Azione dovrebbe raccogliere 36.750 firme per la Camera e 19.500 per il Senato, 750 per ogni collegio. Ma dal quartiere generale di Azione, dopo che nelle scorse ore era stato fatto trapelare un certo ottimismo anche in vista della raccolta firme, fanno sapere che il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, «ha rilasciato un parere nel quale si conferma il diritto di ... Leggi su open.online (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo lo strappo di Carlocon il Partito Democratico e l’addio alla coalizione di centrosinistra, ma soprattutto dopo la rottura del sodalizio con i Radicali di +Europa, la strada diper poter concorrere alle elezioni del del 25 settembre si fa in salita. Il motivo? Senza il simbolo di Emma Bonino,dovrebbe36.750per la Camera e 19.500 per il Senato, 750 per ogni collegio. Ma dal quartiere generale di, dopo che nelle scorse ore era stato fatto trapelare un certo ottimismo anche in vista della raccolta, fanno sapere che il professor, giuemerito della Corte Costituzionale, «ha rilasciato un parere nel quale si conferma il diritto di ...

