serenel14278447 : Birmania: Onu,sempre più evidenti crimini contro l'umanità - Ultima Ora - ANSA - lwinkoyu : RT @fradicioni: Dopo esecuzione delle condanne a morte di quattro attivisti anti-golpe in #Birmania, centinaia di lavoratori birmani e atti… - MROSE66943275 : RT @fradicioni: Dopo esecuzione delle condanne a morte di quattro attivisti anti-golpe in #Birmania, centinaia di lavoratori birmani e atti… - ilcorriereblog : L'Occidente e l'Onu cosa fanno? - ilcorriereblog : -

Agenzia ANSA

... ha dichiarato in un comunicato Nicholas Koumjian, capo del sistema investigativo indipendente delle Nazioni Unite per la. ....Sergey Lavrov in una conferenza stampa dopo i colloqui con il ministro degli Esteri della, ... perché in violazione delle regole, come la violazione delle acque territoriali. 'Alcune delle ... Birmania: Onu,sempre più evidenti crimini contro l'umanità - Ultima Ora GINEVRA, 09 AGO - Sono sempre più evidenti i crimini contro l'umanità commessi in Birmania dopo il colpo di Stato dello scorso anno. Lo affermano oggi le Nazioni Unite. "Gli autori di questi crimini ...L'esercito al potere in Birmania ha prorogato per altri sei mesi lo stato di emergenza in vigore dal colpo di Stato del febbraio 2021: lo riferiscono i media ufficiali. (ANSA) ...