Bando alla pigrizia!

Il padel è lo sport dell'anno: la costruzione di campi dedicati è aumentata del 400% nell'ultimo anno e sono oltre 1.400 i nuovi campi registrati in tutta Europa. I motivi del successo sono vari: è uno sport di aggregazione; è dinamico e divertente (permette davvero di "staccare la spina"); ha una curva di apprendimento molto rapida, molto più del tennis; è uno sport "fisicamente accessibile" a tutte le età e a qualsiasi livello di preparazione atletica; si gioca solo in quattro e quindi sono ridotti gli spazi di movimento e gli scatti, quindi anche le possibili contusioni.

