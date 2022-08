Auto contro i tavolini di un bar, sette persone ferite a Giussano (Monza Brianza). Indagini in corso sulla dinamica (Di martedì 9 agosto 2022) sette persone ferite e momenti di grande paura poco dopo le 12 a Giussano (Monza-Brianza). Una jeep è finita sui tavoli del bar “River Cafè” di via delle Rimembranze investendo i presenti. È stato dato immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinier. Il ferito più grave è un 55enne trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda per una frattura alla gamba. Due persone, un 47enne e un 27enne, sono stati portati all’ospedale di Desio con traumi lievi, altre due persone – un uomo di 35 e una ragazza di 22 – sono state valutate in codice giallo, mentre una 51enne e una signora di 80 anni sono state portate a Monza. Sul posto in tutto sono intervenute quattro ambulanze, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)e momenti di grande paura poco dopo le 12 a). Una jeep è finita sui tavoli del bar “River Cafè” di via delle Rimembranze investendo i presenti. È stato dato immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco e i carabinier. Il ferito più grave è un 55enne trasportato in elisocall’ospedale Niguarda per una frattura alla gamba. Due, un 47enne e un 27enne, sono stati portati all’ospedale di Desio con traumi lievi, altre due– un uomo di 35 e una ragazza di 22 – sono state valutate in codice giallo, mentre una 51enne e una signora di 80 anni sono state portate a. Sul posto in tutto sono intervenute quattro ambulanze, ...

