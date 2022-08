(Di martedì 9 agosto 2022) Continua incessante l’attività di controllo del territorio da parte del commissariato di Polizia di StatoNettuno. Proprio ieri il personale delle volanti ha fermato un’mobile in transito condotta da un giovane in compagnia di un coetaneo e due minorenni. Leggi anche: Tentato omicidio ad, fa avances alla ragazza e lui gli spara: arrestato A bordo dell’con une la marijuana I quattro, alla vista degli agenti, si sono subito agitati. Motivo per il quale i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo. Uno dei minorenni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di marijuana, mentre a bordo dell’è stato rinvenuto uncon lama affilata di ben 33. I ...

Anzio, viaggiano in auto con un coltello di oltre 30 centimetri e la droga: denunciati Continua incessante l'attività di controllo del territorio da parte del commissariato di Polizia di Stato Anzio Nettuno. Proprio ieri il personale delle volanti ha fermato un'automobile in transito ...